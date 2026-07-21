У фахових коледжах розпочинаються вступні випробування – Міносвіти

З 21 липня до 7 серпня у фахових коледжах триватимуть вступні випробування – співбесіди та творчі конкурси, повідомляє Міністерство освіти і науки України.

Зазначається, що на співбесідах оцінюватимуть знання вступника з одного або двох предметів (дисциплін).

Зокрема, оцінювання творчих або фізичних здібностей, потрібних для здобуття фахової передвищої освіти, передбачено для вступників на такі спеціальності: "Середня освіта" за предметними спеціальностями: "Мистецтво. Образотворче мистецтво", "Мистецтво. Музичне мистецтво", "Фізична культура"; "Фізична культура і спорт"; "Аудіовізуальне мистецтво та медіавиробництво"; "Дизайн"; "Декоративне мистецтво та ремесла"; "Образотворче мистецтво та реставрація"; "Музичне мистецтво"; "Перформативні мистецтва"; "Стоматологія".

У відомстві розповіли, що програми співбесід та творчих конкурсів оприлюднені на офіційних сайтах закладів освіти.

Згідно з повідомленням, 21-28 липня триватимуть співбесіди і творчі конкурси для вступників на основі 9 класів (БСО); 27 липня-7 серпня – для вступників на основі 11 класів (ПЗСО), а також диплома кваліфікованого робітника, фахового молодшого бакалавра, молодшого бакалавра (молодшого спеціаліста), бакалавра, магістра (спеціаліста).