Київська влада відхилила ще дві петиції проти підвищення тарифів на проїзд

Київська влада відхилила четверту і п'яту петиції проти різкого підвищення вартості проїзду в столичному громадському транспорту до 30 грн.

Зокрема, в одній підписанти закликали не допустити підвищення вартості проїзду в комунальному транспорті столиці до 30 грн під час війни, а в іншій пропонувалося запровадити поетапне подорожчання після завершення воєнного стану.

"Собівартість перевезень суттєво збільшилася з моменту останньої зміни тарифів на перевезення пасажирів внаслідок необхідності підвищення заробітної плати працівникам підприємств транспорту, на виконання законів про Державний бюджет України та Колективних договорів комунальних підприємств, збільшення вартості енергоносіїв, матеріалів, сировини та необхідних послуг тощо", – йдеться у відповідях мера Києва Віталія Кличка на петиції.

Крім того, вкотре повідомляється, що за розрахунками підприємств транспорту планові тарифи на 2026 рік на перевезення пасажирів становлять: 64,60 грн – на проїзд метрополітеном, 44,14 грн – на проїзд наземними видами транспорту (трамвай, тролейбус, фунікулер, автобус).

Як повідомлялося, нові тарифи на разову поїздку в комунальному транспорті набули чинності у Києві з 15 липня – проїзд у метро, автобусі, трамваї, тролейбусі та фунікулері коштуватиме 30 грн. Водночас передбачені знижки залежно від кількості поїздок: 1-9 поїздок – 30 грн, 10-19 – 28,90 грн; 20-29 – 27,80 грн; 30-39 – 26,60 грн; 40-49 – 25,50 грн; 50 поїздок – 25 грн. З 1 серпня також діятиме квиток вартістю 60 грн, який дозволить здійснювати необмежену кількість пересадок протягом 90 хвилин.

До 14 липня вартість однієї поїздки складає 8 грн із знижками залежно від кількості поїздок – до 6,5 грн при купівлі 50 поїздок.

Вартість проїзду в столиці не переглядали з 2018 року, до того з 2015 року квиток коштував 4 грн. З 2010 по 2015 рік проїзд у метрополітені в Києві коштував 2 грн, а в наземному транспорті – 1,50 грн.

На сьогодні уже п'ять петиції на сайті Київради із закликом зупинити підвищення тарифів на проїзд у комунальному транспорті столиці до завершення воєнного стану набрали необхідну для розгляду кількість голосів, але були відхилені столичною владою.

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець вважає різке підвищення вартості проїзду в комунальному транспорті Києва перекладанням фінансового тягаря на киян.