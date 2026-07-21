В Угрупованні об'єднаних сил заявили про загострення на Харківщині: ворог намагається йти у ва-банк, попри рекордні втрати

Речник Угруповання об'єднаних сил (УОС) Віктор Трегубов повідомив про збільшення інтенсивності літньої наступальної кампанії РФ.

"...бо у нас поки що пішло ще й загострення. Хоча здавалося, куди б. У нас знову більше 40 бойових зіткнень на добу. У ворога втрат більше 270 на добу, це взагалі рекорд. Я такого у нашій зоні відповідальності не пам'ятаю. У нас попередній рекорд був 250 – десь тиждень тому", – сказав він в ефірі телемарафону у вівторок.

За словами речника, із згаданих 270 осіб втрат противника, більшість – це "двухсоті" (тобто безповоротні втрати – ІФ-У).

"Тому очевидно, що ворог просто йде у ва-банк, намагається набрати найбільше, скажімо так, собі балів за всю літню кампанію, незважаючи на втрати", – зазначив Трегубов.

Він уточнив, що найбільш актуальним залишається лиманський напрямок, а також непроста ситуація у Куп'янську, оскільки ворог дуже сильно посилив атаки. Водночас прикордоння також перебуває під постійним тиском ворога, додали у ЗСУ.