У Кривому Розі поліція викрила шахрайську схему із 600 тис. євро "інвестицій" в металургійне підприємство

У Кривому Розі поліція викрила зловмисників, які переконали потенційного інвестора вкласти кошти нібито в реалізацію проєктів металургійного підприємства.

В повідомленні на сайті Нацполіцї у вівторок зазначається, що зловмисники посилалися на нібито зв'язки з топменеджментом підприємства та криміналітетом, пропонували потерпілому вкластися у вигідні комерційні проєкти та отримувати непогані прибутки.

"Один з таких проєктів – поставки вугілля та закупівля арматури за привабливими цінами. Проте потерпілий залишився без прибутків та своїх інвестованих грошей", – йдеться в повідомленні.

За даними поліції, встановлено, що організатор схеми має родинні зв'язки з криміналітетом і нині знаходиться під вартою в СІЗО за заволодіння 7 млн грн іноземної компанії.

Згідно з повідомленням, організатор залучив до шахрайської схеми місцевого підприємця, який має знайомих серед бізнесменів. "Саме він представлявся керівником компанії-нерезидента, нібито зареєстрованої у Болгарії, підшукав потенційного інвестора та запропонував йому вкласти кошти в реалізацію проєктів металургійного підприємства", – зазначається в повідомленні.

Щоб переконати потерпілого в реальності угоди, організатор схеми вів із ним листування в месенджері, видаючи себе за помічника заступника генерального директора підприємства.

"Повіривши у достовірність запропонованих інвестиційних проєктів, потерпілий передав зловмисникам спочатку 150 тис. євро за можливість поставки вугілля. Згодом – ще 450 тис. за придбання арматури за ціною, що на 40% нижча ринкової", – зауважують в Нацполіції.

16 липня правоохоронці за силової підтримки спецпризначенців "КОРД" та полку поліції особливого призначення провели 36 санкціонованих обшуків за місцями проживання фігурантів та в їхніх транспортних засобах.

У результаті обшуків вилучено мобільні телефони, ноутбуки, банківські картки, цифрові носії інформації, документацію, гроші, автомобіль, чорнові записи, а також набої та кущі рослин, схожих на канабіс.

Двом фігурантам повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України.

Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснює Дніпровська обласна прокуратура.