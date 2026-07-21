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У Сумах БпЛА атакували рятувальників та влучили у житловий будинок: травмовано 6 людей, серед них 4 дитини

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Ворог завдав серії ударів по Сумах, атакував рятувальників та реактивний БпЛА влучив у 9-поверховий житловий будинок де травмовано 6 людей, серед них 4 дитини, повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС) Сумщини у вівторок.

"Загоряння виникло на першому поверсі багатоповерхівки, внаслідок удару травмовано 6 людей, серед них 4 дитини. Згодом ворог завдав серії ударів по об'єктах цивільної інфраструктури", – йдеться у повідомленні у Телеграм.

Також ДСНС сповіщає, що масштабна пожежа виникла в торговельному центрі. "Щойно рятувальники розпочинали гасіння, ворог завдавав повторних ударів. Під час однієї з атак знищено службовий автомобіль та один транспортний засіб ДСНС пошкоджено".

Окрім цього, було атаковано прибудинкову територію де загорілися два автомобілі.

Рятувальники оперативно ліквідували пожежі та наслідки атак і надають допомогу людям

 

#атака_рф #дснс #суми
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