Поліція Києва: військовий у СЗЧ скоїв розбійний напад на АЗС у столиці

Спецпризначенці поліції Києва затримали військовослужбовця, який перебував у статусі СЗЧ, за розбійний напад в приміщенні АЗС в Деснянському районі, повідомляє поліція Києва.

В телеграм-каналі у вівторок поліція столиці інформує, що повідомлення на 102 надійшло від працівника АЗС на Броварському проспекті.

"Чоловік повідомив, до приміщення увірвався невідомий і, погрожуючи ножем двом касирам, відібрав у них мобільні телефони", – зазначають в поліції.

За лічені хвилини на місце події прибули бійці полку поліції особливого призначення №1, обом потерпілим працівникам АЗС на той момент вдалося вибігти та сховатися в підсобному приміщенні.

В повідомленні зазначається, що правоохоронці швидко знешкодили та затримали нападника.

"Зловмисником виявився 28-річний уродженець Волинської області, військовослужбовець, який перебував у статусі СЗЧ. Його затримали у процесуальному порядку", – уточнюють в поліції Києва.