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ВСП за півроку провела 561 раптову перевірку у ТЦК та виявила 208 порушень – нардеп

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ВСП за півроку провела 561 раптову перевірку у ТЦК та виявила 208 порушень – нардеп
Фото: https://www.facebook.com/alexeygoncharenko

У період із грудня 2025 по червень 2026 року Військова служба правопорядку у складі Збройних сил України провела 561 раптову перевірку у Територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП), під час яких виявила 208 випадків порушення законодавства, повідомив народний депутат Олексій Гончаренко ("Європейська солідарність").

"Після початку роботи нашої Тимчасової слідчої комісії ВСП запровадили систему раптових перевірок ТЦК. Перевіряють і ті ТЦК, які вже були на засіданні ТСК. Прям зараз встановили 208 фактів порушення законодавства, склали 101 адміністративний протокол та відкрили кримінальну справу", – написав він у Телеграм.

Відповідно до тексту листа ВСП, який нардеп вклав до повідомлення, виявленні порушення в основному стосувалися проведення заходів оповіщення військовозобов'язаних, перевірок військово-облікових документів без застосування відеофіксації та порушення правил зберігання відеозаписів.

Також ВСП передала матеріали щодо можливого кримінального правопорушення – ймовірного перевищення службових повноважень військовими посадовцями.

Гончаренко додав, що ТСК. В свою чергу, також передає " всі справи до правоохоронних органів та відповідних інстанцій".

 

#тцк #євросолідарність #гончаренко #всп
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