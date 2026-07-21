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У Харкові ліквідовано мережу псевдореабілітаційних центрів, де людей незаконно позбавляли волі та експлуатували – прокуратура

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У Харкові правоохоронці ліквідували два "реабілітаційні" центри, в яких незаконно позбавляли волі людей із наркотичною та алкогольною залежністю, утримували їх в ізоляції, застосовували до них психологічний тиск і примушували до безоплатної праці, шістьом організаторам цих закладів повідомили про підозру.

"Шістьом спільникам повідомлено про підозру за фактом незаконного позбавлення волі людини, щодо двох та більше осіб, вчиненого за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 146 КК України). Прокурор у суді клопотатиме про обрання підозрюваним запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою", – повідомляє пресслужба Харківської облпрокуратури.

За даними слідства, для реалізації схеми підозрювані використовували благодійну організацію, яку очолював один із них. Вони орендували два приватні будинки у Слобідському та Салтівському районах міста і облаштували їх під заклади закритого типу. У кожному з будинків одночасно утримували у середньому від 20 до 60 людей.

"Пацієнтів" підшукували під приводом безоплатної роздачі продуктів. Раз на тиждень учасники групи виїжджали в різні райони Харкова, знаходили людей із наркотичною чи алкогольною залежністю або тих, хто перебував у складних життєвих обставинах, і переконували пройти "реабілітацію". За "лікування" родичі "пацієнтів" платили від 5 до 25 тисяч гривень на місяць в залежності від матеріального становища.

"Насправді жодної медичної чи психологічної допомоги в цих закладах не надавали. Після прибуття у людей забирали документи, телефони, гроші та інші особисті речі. Вікна були обладнані ґратами, двері постійно замикалися. Потерпілих змушували жити за суворими правилами: виконувати господарські роботи без оплати, тричі на день вивчати Біблію за протестантськими канонами, а за непокору люди зазнавали психологічного тиску та погрози фізичною розправою",- зазначають в пресслужбі  облпрокуратури.

За даними відомства, керівник схеми координував діяльність закладів, двоє його спільників здійснювали постійний нагляд за людьми, ще троє (колишні "пацієнти" цих самих центрів) після проходження "реабілітації" стали наглядачами. Вони контролювали новоприбулих і застосовували до них ті самі методи психологічного впливу, яких раніше зазнали самі.

Наразі діяльність псевдореабілітаційних центрів припинена. Людей, яких там утримували примусово, звільнено.

Правоохоронці встановлюють повне коло причетних до вчинення злочину. Слідство триває. Вирішується питання щодо додаткової кваліфікації дій підозрюваних.

#харків #прокуратура #підозра
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