Поліція та СБУ запобігли теракту біля житлового будинку в Івано-Франківську

Національна поліція України та Служба безпеки запобігли ворожому теракту біля житлового будинку в Івано-Франківську: вибуховий пристрій мав спрацювати на паркінгу, планувався також другий вибух після прибуття на місце поліцейських, рятувальників та медиків, повідомляє Національна поліція України.

"До підготовки до цього злочину російські спецслужби залучили місцевого жителя, якого завербували через один із Telegram-каналів із пропозиціями "легкого заробітку", – йдеться в повідомленні Нацполіції на сайті у вівторок.

За інформацією поліції, чоловік отримував від куратора покрокові вказівки щодо підготовки злочину, підбору місця для виготовлення вибухових пристроїв, конспірації та подальшого розміщення вибухівки.

"Кожен із вибухових пристроїв планували спорядити близько шістьма кілограмами вибухової речовини та великою кількістю металевих елементів для якомога більшого радіусу ураження", – наголошується в повідомленні.

Згідно з повідомленням, один вибуховий пристрій мали закласти на паркінгу, інший – поблизу входу до житлового будинку. Другий вибух планували здійснити після прибуття на місце першого теракту поліцейських, рятувальників та медиків.

Таким чином, як зазначають в поліції, ворог прагнув завдати максимальної шкоди та спричинити масові жертви серед цивільного населення й працівників екстрених служб.

"Завдяки своєчасній роботі контррозвідки СБУ ворожий задум вдалося викрити ще на етапі планування, після чого потенційного виконавця було залучено до роботи проти російських спецслужб", – зауважують в Нацполіції.

В поліції вкотре закликають громадян бути пильними: "Якщо вам надходять підозрілі пропозиції "легкого заробітку" або просять виконати сумнівні завдання, негайно повідомте про це за номером спецлінії 102. Не дайте спецслужбам держави-агресора втягнути вас у злочинну діяльність".