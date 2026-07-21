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Суд засудив екскомандира київського "Беркуту" та ще п'ятьох причетних до розгону Майдану на строки від 7 до 10 років

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Суд засудив екскомандира київського "Беркуту" та ще п'ятьох причетних до розгону Майдану на строки від 7 до 10 років

Оболонський районний суд міста Києва визнав винними колишнього командира київського полку спецпідрозділу міліції "Беркут", трьох колишніх правоохоронців та двох координаторів так званих "титушок" та призначив їм покарання у вигляді позбавлення волі на строки від 7 до 10 років, повідомляє Офіс генерального прокурора України.

"Прокурори довели, що у січні 2014 року засуджені брали участь у насильницькій протидії акціям протесту, незаконному затриманні 22 учасників Революції Гідності та інших громадян, застосовували до них насильство, а також сфальсифікували матеріали для їх подальшого кримінального переслідування", – йдеться у повідомленні у телеграм-каналі Офісу.

Так, колишнього командира київського "Беркуту" засуджено до 10 років позбавлення волі. Двох його підлеглих і начальника відділу Управління боротьби з незаконним обігом наркотиків (УБНОН) ГУ МВС України в місті Києві – до 8 років, двох координаторів "тітушок" – до 7 років. Колишніх правоохоронців також позбавлено спеціальних звань і права обіймати посади в правоохоронних органах.

"Суд встановив, що 23 січня 2014 року в районах вулиць Грушевського та тодішньої Щорса працівники міліції діяли спільно з "тітушками". Під час незаконних затримань вони застосовували фізичну силу та спецзасоби, завдали потерпілим тілесних ушкоджень і пошкодили їхнє майно. Згодом на підставі сфальсифікованих рапортів і завідомо неправдивих показань потерпілих безпідставно притягнули до кримінальної відповідальності за нібито участь у масових заворушеннях", – розповіли у прокуратурі.

Вирок ухвалено 13 липня 2026 року в порядку спеціального судового провадження. Досудове розслідування здійснювали слідчі Державного бюро розслідувань.

У прокуратурі нагадали, що Це вже другий обвинувальний вирок щодо колишнього командира київського "Беркуту" за злочини, вчинені під час Революції Гідності. У грудні 2025 року Подільський районний суд Києва також визнав його винним у незаконному затриманні та застосуванні насильства до учасників протестів 20 січня 2014 року на вулиці Лаврські та засудив до 10 років позбавлення волі.

 

#суд #беркут #майдан
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