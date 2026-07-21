Співробітниця Херсонської ОВА загинула через удар ворожого безпілотника

Зранку у вівторок через удар російського безпілотника по автівці у Центральному районі Херсона загинула 45-річна співробітниця Херсонської ОВА, повідомив очільник ОВА Олександр Прокудін у в телеграм-каналі.
Зранку у вівторок через удар російського безпілотника по автівці у Центральному районі Херсона загинула 45-річна співробітниця Херсонської ОВА, повідомив очільник ОВА Олександр Прокудін у в телеграм-каналі.
Уряд налаштований прискорити проведення реформ, необхідних для отримання зовнішнього фінансування, економічного відновлення та вступу України до ЄС, …
Рада виконавчих директорів Міжнародного валютного фонду (МВФ) завершила перший перегляд 4-річної Програми розширеного фінансування EFF для України, щ…
Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський відкинув критику щодо його небажання "воювати дронами", зауваживши, що не може за два місяц…
Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський повідомив, що лише 2 тисячі людей підписали нові контракти, відколи Міністерство оборони їх…
Уряд з 20 липня поклав тимчасово виконання обов'язків міністра оборони України на Євгенія Хмару, якого президент України Володимир Зеленський 17 липн…
Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський заявив, що чекає на реформу мобілізації "так само, як чекає вся країна", а Сухопутні військ…