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Співробітниця Херсонської ОВА загинула через удар ворожого безпілотника

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Зранку у вівторок через удар російського безпілотника по автівці у Центральному районі Херсона загинула 45-річна співробітниця Херсонської ОВА, повідомив очільник ОВА Олександр Прокудін у в телеграм-каналі.

 

#херсон #загибель
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