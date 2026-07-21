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Петиція до Кабміну із закликом дозволити ветеранам носити вогнепальну зброю набрала майже 12 тис. голосів

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Петиція до Кабміну із закликом дозволити ветеранам носити вогнепальну зброю набрала майже 12 тис. голосів

Петиція на сайті Кабінету міністрів України із закликом надати ветеранам війни право на зберігання та носіння короткоствольної вогнепальної зброю для самозахисту не набрала необхідну для розгляду кількість голосів.

Згідно з платформою на сайті уряду, петицію було подано 20 квітня і станом на 21 липня вона набрала лише 11,5 тис. голосів із 25 тис. необхідних.

"Дозвилити ветеранам підрозділів ЗСУ, НГУ, ДПСУ, МВС, СБУ, СЗР та інших збройних підрозділів та збройних формувань які беруть участь у відсічі збройної агресії російської федерації та забезпечують оборонні та правоохоронні функції, право на придбання, зберігання, носіння короткоствольної вогнепальної зброї з метою захисту себе, свого життя та здоров'я. За умов проходження загальної перевірки як для власників зброї або спеціальної(додаткової) перервірки", – йшлося в петиції.

Автор петиції вважає, що ветерани війни мають необхідний досвід користування зброєю.

"Вони відали за державу найцінніше – своє здоров'я. Тепер більшість з них скалічених війною, не мають фізичної можливості постояти за себе чи втікти від нападу, вони повинні мати додаткові права на самозахист як люди що внесли свій вклад в обороноздатність та захист держави", – йшлося в петиції.

Як повідомлялося, у червні тодішній міністр внутрішніх справ Ігор Клименко підписав наказ про створення робочої групи з нормативно-правового врегулювання питань обігу цивільної зброї.

 

#зброя #петиція
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