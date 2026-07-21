Останні новини Пресцентр
Підписка

Рубрики

Спецтеми

Для клієнтів

Про агентство Продукти та послуги Пресцентр Вакансії Контакти
Події

Трамп запроваджує додаткові мита у розмірі 50% на низку товарів із Канади

1 хв читати
Додати як джерело
Президент США Дональд Дж. Трамп виступає на прес-конференції, 09.03.2026
Президент США Дональд Дж. Трамп виступає на прес-конференції, 09.03.2026 | Фото: Деніел Торок / Білий дім / CC BY 3.0 US

Президент США Дональд Трамп підписав прокламацію, яка передбачає додаткові мита у розмірі 50% на імпорт цілої низки товарів із Канади, повідомляє Білий дім.

У прокламації, текст якої опубліковано на сайті американської адміністрації, зазначається, що цей крок є "відповіддю на дискримінацію щодо американської продукції, що має місце в Канаді".

"Йдеться (...) про мита у розмірі 50% на цілу низку товарів із Канади – від вина до хокейних ключок і цементу", – йдеться в документі.

У ньому зазначається, що мита не поширюватимуться на сферу енергетики, калій, рибу та рідкоземельні метали.

Також нові заходи не торкнуться деяких товарів, на які вже діють мита.

Окремо Білий дім опублікував документи, в яких пояснює, що мета мит – домогтися вигідніших умов для продажу до Канади зі США алкогольних напоїв, молочної продукції та двигунів для автотранспорту.

#трамп #мито #канада #сша
Читати оперативні новини в офіційному Telegram-каналі Додати «Інтерфакс-Україна» як бажане джерело в Google

ВАЖЛИВЕ

Корецький: Уряд прискорить впровадження реформ для залучення зовнішнього фінансування та вступу в ЄС

Корецький: Уряд прискорить впровадження реформ для залучення зовнішнього фінансування та вступу в ЄС

Уряд налаштований прискорити проведення реформ, необхідних для отримання зовнішнього фінансування, економічного відновлення та вступу України до ЄС, …

Читати
Сирський: Людина, яка "не хоче воювати дронами", не створює перший у світі окремий рід військ безпілотних систем

Сирський: Людина, яка "не хоче воювати дронами", не створює перший у світі окремий рід військ безпілотних систем

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський відкинув критику щодо його небажання "воювати дронами", зауваживши, що не може за два місяц…

Читати
Сирський розкритикував ситуацію з новими контрактами і заявив, що "зарплата солдата – не резерв для перерозподілу"

Сирський розкритикував ситуацію з новими контрактами і заявив, що "зарплата солдата – не резерв для перерозподілу"

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський повідомив, що лише 2 тисячі людей підписали нові контракти, відколи Міністерство оборони їх…

Читати