Трамп запроваджує додаткові мита у розмірі 50% на низку товарів із Канади

Президент США Дональд Трамп підписав прокламацію, яка передбачає додаткові мита у розмірі 50% на імпорт цілої низки товарів із Канади, повідомляє Білий дім.

У прокламації, текст якої опубліковано на сайті американської адміністрації, зазначається, що цей крок є "відповіддю на дискримінацію щодо американської продукції, що має місце в Канаді".

"Йдеться (...) про мита у розмірі 50% на цілу низку товарів із Канади – від вина до хокейних ключок і цементу", – йдеться в документі.

У ньому зазначається, що мита не поширюватимуться на сферу енергетики, калій, рибу та рідкоземельні метали.

Також нові заходи не торкнуться деяких товарів, на які вже діють мита.

Окремо Білий дім опублікував документи, в яких пояснює, що мета мит – домогтися вигідніших умов для продажу до Канади зі США алкогольних напоїв, молочної продукції та двигунів для автотранспорту.