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Двоє загинули, ще 15 постраждали внаслідок обстрілів Харківської області протягом доби

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Двоє загинули, ще 15 постраждали внаслідок обстрілів Харківської області протягом доби

Протягом минулої доби ЗС РФ завдали ударів по Харкову та 18 населених пунктах області з застосуванням реактивних систем залпового вогню, ракети, КАБ та безпілотників різних типів, дві людини загинули, 15 постраждали, повідомив начальник ОВА Олег Синєгубов.

"У сел. Шевченкове загинув 68-річний чоловік, 20-річна жінка зазнала поранень, ще 7 людей отримали гостру реакцію на стрес; у м. Харків 64-річна зазнала поранень, гостра реакція на стрес – у чоловіків 48 і 60 років, 37-річної жінки та 13-річної дівчинки; у м. Ізюм поранено 24-річного чоловіка; у с. Кам'яна Яруга Чугуївської громади зазнав поранень 63-річний чоловік; одна людина загинула в с. Костянтинівка Золочівської громади (її дані уточнюються)", – написав Синєгубов у своєму телеграм-каналі.

 

#харківська_область #обстріли
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