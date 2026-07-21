РФ завдала удару по адмінбудівлі в центрі Чернігова, одна людина постраждала

Російські окупанти у вівторок завдали удару по адміністративній будівлі в центральній частині Чернігова, одна людина постраждала, повідомляє пресслужба Чернігівської міської ради.

"Внаслідок удару ворожого ударного безпілотника по адміністративній будівлі в центральній частині Чернігова частково зруйновано її конструктивні елементи. На місці виникла пожежа", – йдеться в повідомленні в телеграмі.

Крім того, пошкоджено вікна закладу вищої освіти, розташованого в зоні ураження. За попередньою інформацією, одна людина постраждала.