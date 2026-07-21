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ППО України збила 46 з 58 ворожих БпЛА, зафіксовано влучання восьми ударних БпЛА на семи локаціях

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ППО України збила 46 з 58 ворожих БпЛА, зафіксовано влучання восьми ударних БпЛА на семи локаціях

Сили оборони України у ніч на вівторок знешкодили 46 ворожих безпілотників, проте зафіксовано влучання восьми ударних дронів на семи локаціях, повідомили у Повітряних силах Збройних сил України.

"За попередніми даними, станом на 08:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 46 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас, баражуючих боєприпасів "Бандероль" та дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни", – йдеться в повідомленні.

Загалом у ніч на 21 липня (з 18:00 20 липня) противник атакував 58 ударними БпЛА типу Shahed (в т.ч. реактивними), Гербера, Італмас, баражуючими боєприпасами "Бандероль" та дронами-імітаторами типу "Пародія" із напрямків Курськ, Орел – РФ,, Донецьк – ТОТ, Гвардійське – ТОТ АР Крим.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Між тим, зафіксовано влучання 8 ударних БпЛА на 7 локаціях.

 

#пво #цілі #ліквідація
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