РФ завдала понад 10 ударів по Дніпропетровщині, дві жертви

Російські окупанти понад 10 разів атакували Дніпропетровську область, загинули дві людини, пошкоджена цивільна інфраструктура, повідомив очільник ОВА Олександр Ганжа.

"Дві людини загинули. Понад 10 разів ворог атакував два райони області безпілотниками", – написав він у телеграмі.

Так, в Нікопольському районі під ударом були райцентр, Червоногригорівська, Мирівська, Марганецька і Покровська громади. Зайнялася пожежа. Понівечені інфраструктура та автівка.

На Синельниківщині потерпала Миколаївська громада. Пошкоджений автомобіль. Загинули дві людини.