Останні новини Пресцентр
Підписка

Рубрики

Спецтеми

Для клієнтів

Про агентство Продукти та послуги Пресцентр Вакансії Контакти
Події

РФ завдала понад 10 ударів по Дніпропетровщині, дві жертви

1 хв читати
Додати як джерело
РФ завдала понад 10 ударів по Дніпропетровщині, дві жертви
Фото: https://t.me/dnipropetrovskaODA

Російські окупанти понад 10 разів атакували Дніпропетровську область, загинули дві людини, пошкоджена цивільна інфраструктура, повідомив очільник ОВА Олександр Ганжа.

"Дві людини загинули. Понад 10 разів ворог атакував два райони області безпілотниками", – написав він у телеграмі.

Так, в Нікопольському районі під ударом були райцентр, Червоногригорівська, Мирівська, Марганецька і Покровська громади. Зайнялася пожежа. Понівечені інфраструктура та автівка.

На Синельниківщині потерпала Миколаївська громада. Пошкоджений автомобіль. Загинули дві людини.

 

#дніпропетровська #обстріли
Читати оперативні новини в офіційному Telegram-каналі Додати «Інтерфакс-Україна» як бажане джерело в Google

ВАЖЛИВЕ

Корецький: Уряд прискорить впровадження реформ для залучення зовнішнього фінансування та вступу в ЄС

Корецький: Уряд прискорить впровадження реформ для залучення зовнішнього фінансування та вступу в ЄС

Уряд налаштований прискорити проведення реформ, необхідних для отримання зовнішнього фінансування, економічного відновлення та вступу України до ЄС, …

Читати
Сирський: Людина, яка "не хоче воювати дронами", не створює перший у світі окремий рід військ безпілотних систем

Сирський: Людина, яка "не хоче воювати дронами", не створює перший у світі окремий рід військ безпілотних систем

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський відкинув критику щодо його небажання "воювати дронами", зауваживши, що не може за два місяц…

Читати
Сирський розкритикував ситуацію з новими контрактами і заявив, що "зарплата солдата – не резерв для перерозподілу"

Сирський розкритикував ситуацію з новими контрактами і заявив, що "зарплата солдата – не резерв для перерозподілу"

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський повідомив, що лише 2 тисячі людей підписали нові контракти, відколи Міністерство оборони їх…

Читати