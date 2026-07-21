Трамп анонсував зустріч з новим прем'єром Великої Британії Бернемом

Президент США Дональд Трамп повідомив, що провів телефонну розмову з новим прем'єр-міністром Великої Британії Енді Бернемом, під час якої сторони обговорили двосторонні відносини, торгівлю, співпрацю у сфері безпеки та інші питання.

"Я мав дуже гарну розмову з новим прем'єр-міністром Сполученого Королівства Енді Бернемом. Ми обговорили багато тем, зокрема чудові відносини з Великою Британією. Ми зустрінемося найближчим часом для обговорення тем, що становлять взаємний інтерес", – написав Трамп у соцмережі Truth Social.

За його словами, під час розмови також ішлося про видобуток нафти в Північному морі, торгівлю, військовий альянс, розмінування Ормузької протоки та інші питання. Трамп побажав Бернему успіхів на посаді та зазначив, що США "будуть поруч, щоб допомогти".

Як повідомлялося, новий лідер Лейбористської партії Енді Бернем у понеділок обійняв посаду прем'єр-міністра Великої Британії, повідомляє Sky News з посиланням на Букінгемський палац.