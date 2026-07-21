Окупанти за добу втратили 1370 осіб та 461 од. спецтехніки – Генштаб

Сили оборони за добу ліквідували 1370 окупантів, три танка, 92 артсистем, сім бронемашин, 1865 БПЛА, а також 461 авто та спецтехніки, інформує Генштаб ЗСУ в Facebook ранком вівторка.

"Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 21.07.26 орієнтовно склали особового складу – близько 1 431 900 (+1 370) осіб, танків – 12 161 (+3) од, бойових броньованих машин – 24 978 (+7) од, артилерійських систем – 46 435 (+92) од, РСЗВ – 1 955 (+2) од, засоби ППО – 1 513 (+2) од, літаків – 438 (+0) од, гелікоптерів – 354 (+0) од, наземних робототехнічних комплексів – 1 970 (+5) од, БПЛА оперативно-тактичного рівня – 420 290 (+1 865) од, крилаті ракети – 4 933 (+0) од, кораблі / катери – 34 (+0) од, підводні човни – 2 (+0) од, автомобільна техніка та автоцистерни – 123 347 (+453) од, спеціальна техніка – 4 441 (+8) од", – йдеться в повідомленні.

Дані уточнюються.