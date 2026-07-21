Корецький: Уряд прискорить впровадження реформ для залучення зовнішнього фінансування та вступу в ЄС

Уряд налаштований прискорити проведення реформ, необхідних для отримання зовнішнього фінансування, економічного відновлення та вступу України до ЄС, заявив прем'єр-міністр Денис Корецький.

"Уряд налаштований прискорити впровадження узгоджених реформ, необхідних для забезпечення доступу до зовнішнього фінансування, посилення фінансової стійкості та формування належних умов для відновлення, довгострокового економічного зростання й вступу України до Європейського Союзу", – зазначив Корецький.

За його словами, завершення Радою виконавчих директорів МВФ першого перегляду нової програми для України в межах Механізму розширеного фінансування відкриває можливість найближчими днями отримати від МВФ близько 690 млн доларів.

Корецький зазначив, що після цього загальний обсяг фінансування, наданого Україні в межах нової програми EFF, становитиме близько 2,2 млрд доларів.

"Усі кількісні критерії ефективності та індикативні цілі програми станом на кінець березня було виконано. У межах перегляду було погоджено оновлені строки реалізації структурних реформ і заходи для подальшого виконання програми", – наголосив прем'єр.

Як повідомлялося, Рада виконавчих директорів Міжнародного валютного фонду (МВФ) завершила перший перегляд 4-річної Програми розширеного фінансування EFF для України, що дозволяє негайно виплатити SDR503 млн (близько $690 млн) другого траншу, але зазначила невиконання кількох критеріїв ефективності та застерегла від відступу від реформ.