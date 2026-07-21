21 липня: Яке сьогодні свято, все про цей день

21 липня відзначають День шкідливої їжі, Національний день Бельгії, у Панамі - День дітей.

Православна церква вшановує пам'ять преподобного Симеона, Христа ради юродивого та Івана, сопосника його; святого пророка Єзекиїля.

День 1608 Російська агресія - Day 1608 Russian aggression

Національний день Бельгії

Важлива подія в історії Бельгії - День незалежності. Це день інтронізації першого монарха країни, короля Леопольда I, який склав конституційну присягу 1831 року. Цього дня також відзначається відокремлення Бельгії від Нідерландів і офіційне створення Королівства Бельгія.

День шкідливої їжі

День шкідливої їжі, це коли можна відмовитися від гастрономічних заборон, дієт і без особливого почуття провини побалувати себе улюбленою, хоча й некорисною їжею. Насамперед, це свято любителів гамбургерів, хот-догів, сендвічів, чіпсів, картоплі фрі, снеків, газованої води, булочок, солодощів та іншої продукції фуд-кортів і мереж швидкого харчування.

Під шкідливою їжею, зазвичай розуміють ту їжу, що містить багато цукру, солі, некорисних жирів, а відтак - і зайвих калорій, та взагалі не має поживної цінності.

Народилися в цей день:

120 років від дня народження Олени Іванівни Теліги (1906–1942), української поетеси, публіцистки, критикині, політичної та культурної діячки, членкині ОУН, борчині за незалежність України в ХХ ст.;

100 років від дня народження Сергія Васильовича Свєчникова (1926–2017), українського фізика, педагога, засновника одного з сучасних напрямів фізичної науки – оптоелектроніки. Дату народження подано за даними НАН України; за іншими даними народився 26.07.1926 р.;

100 років від дня народження Олени Ніколаєвої (1926-2009), театральної актриси, однієї з перших дикторок Українського телебачення;

90 років від дня народження Володимира Миколайовича Коваленка (1936–2006), українського майстра художньої кераміки;

60 років від дня народження Наталії Іванівни Николаїшиної (1966), української співачки, педагогині.

Ще цього дня:

1954 - Підписано Женевську угоду, яка завершила Першу індокитайську війну і визначила долю французьких колоній у цьому регіоні;

1969 - Американські астронавти Ніл Армстронг і Базз Олдрін у рамках польоту "Apollo 11" виходять на поверхню Місяця;

1992 - Сторожовий корабель Чорноморського флоту СКР-112 підняв український прапор і вирушив до Одеси, щоб увійти до складу ВМС України;

2013 - Вступив на престол король Бельгії Філіп I.

Церковне свято

Пам'ять преподобного Симеона, Христа ради юродивого та Івана, сопосника його

Преподобний Симеон і преподобний Іван були сирійцями, які жили в VI столітті в місті Едесі. З дитинства їх пов'язувала тісна дружба. Старший із них, Симеон, був неодружений і жив зі старою матір'ю. Іван щойно одружився, жив із батьком (мати його померла) і з молодою дружиною. Обидва друзі належали до багатих родин.

Одного разу вони вирушили до Єрусалима, де вступили до монастиря святого Герасима. Там друзі прийняли постриг і 29 років прожили в пустелі.

Згодом преподобний Симеон вирішив, що їм слід послужити людям, і покинув пустельну самоту. Його сподвижник, святий Іван, розділив із ним цей шлях. Ігумен обителі, Никон, відкрив їм ворота, і вони вийшли у світ.

Раніше ми вже розповідали, яке сьогодні церковне свято

Іменини:

Георгій, Євген, Іван, Петро, Роман, Семен, Федір, Ганна.

З прикмет цього дня:

Якщо 21 липня сильна злива, то осінь буде затяжною та дощовою. Гроза або глухий грім цього дня пророкують тривалу негоду. Якщо серед дня закрилися квіти (наприклад, латаття), варто чекати на дощ. Вночі холодно – зима буде морозною та сніжною.

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