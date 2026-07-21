МВФ завершив 1-й перегляд програми EFF для України та виділив $690 млн 2-го траншу – Фонд

Рада виконавчих директорів Міжнародного валютного фонду (МВФ) завершила перший перегляд 4-річної Програми розширеного фінансування EFF для України, що дозволяє негайно виплатити SDR503 млн (близько $690 млн) другого траншу, йдеться у повідомлені на сайті Фонду в ніч на вівторок.

"Виконання Україною програми було загалом задовільним. Усі кількісні критерії виконання на кінець березня були виконані, хоча впровадження деяких структурних реформ було затримано", – зазначив МВФ.

Фонд зазначив, що впровадження реформ уповільнилося, кілька структурних контрольних показників було виконано із затримкою або не виконано.

"Органи влади погодилися на коригувальні дії та переглянули терміни ключових реформ, водночас підтверджуючи свої зобов'язання щодо виконання цілей програми у фіскальному, управлінському, антикорупційному, енергетичному та фінансовому секторах", – йдеться у повідомлені.

МВФ уточнив, що з урахуванням першого траншу загальні виплати за програмою складуть приблизно SDR1,6 млрд (близько $2,2 млрд).

Він також повідомив, що рада директорів завершила консультації за статтею IV 2026 року, які були зосереджені на політиці збереження макроекономічної стабільності під час війни та підтримки переходу України до динамічної ринкової економіки, що відповідає цілям вступу до ЄС.

Далі буде.

Джерело: https://www.imf.org/en/news/articles/2026/07/20/pr26254-ukraine-imf-completes-1st-review-of-eff-arrangement-concludes-2026-aiv-consultation