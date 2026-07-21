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Події

США завдали нового раунду ударів по Ірану за наказом президента

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Американські війська у неділю розпочали новий раунд ударів по Ірану за наказом президента США, повідомила американська адміністрація.

"Сьогодні о 16:00 за східним часом американські війська розпочали новий раунд ударів по Ірану за вказівкою головнокомандувача", – йдеться в повідомленні в соцмережі Х.

Як зазначається, удари покликані ще більше послабити іранський військовий потенціал, який використовується для нападів на комерційне судноплавство в Ормузькій протоці.

Джерело: https://x.com/CENTCOM/status/2079299384685064351  

#удари #іран #сша
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