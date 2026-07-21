Кислиця та постпреди ОБСЄ обговорили шляхи досягнення миру й подальшу підтримку України

Перший заступник керівника Офісу президента Сергій Кислиця провів зустріч з делегацією постійних представників держав Організації з безпеки і співробітництва в Європі, під час якої обговорили пошук шляхів до миру та підтримку України.

Як повідомляє пресслужба глави держави, в складі делегації – посли при ОБСЄ понад двадцяти країн, а також чинні представники Секретаріату Організації та всіх її автономних інституцій.

Кислиця підкреслив, що ОБСЄ має залишатися важливою платформою для політичного тиску на Росію, документування її злочинів і притягнення до відповідальності, а також об'єднання зусиль для допомоги Україні.

Учасники зустрічі обговорили ситуацію на фронті, динаміку й перспективи мирного процесу, роль у ньому США і Європи.

Перший заступник керівника ОП підкреслив, що важливо якнайшвидше провести зустріч на рівні лідерів.

Окремо він наголосив на значному технологічному прогресі українського оборонного сектору та ролі України в побудові європейської безпекової архітектури.

Йшлося також про можливу участь ОБСЄ у моніторингу мирних домовленостей, повоєнному врегулюванні та відновленні.

"Враховуючи кардинальну різницю безпекової ситуації на початку російської агресії 2014 року та на п'ятому році повномасштабного вторгнення, а також досвід Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ, ми повинні реалістично оцінювати можливості Організації у політико-безпековому вимірі", – зазначив Кислиця.

Постійні представники держав ОБСЄ підтвердили солідарність з Україною та готовність і надалі підтримувати її у протидії російській агресії, встановленні миру й зміцненні стійкості української держави та суспільства.

Загальний бюджет проєктів ОБСЄ для України на 2022-2028 рр. становить 60 млн євро. Донорську підтримку програмної діяльності ОБСЄ в Україні надають 36 держав-учасниць та ЄС. Друга фаза Програми на 2025-2028 рр. передбачає фінансування обсягом 39 млн євро для реалізації 21 проєкту.

Джерело: https://www.president.gov.ua/news/poshuk-shlyahiv-do-miru-ta-pidtrimka-ukrayini-v-obsye-v-ofis-105533