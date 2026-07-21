Прем'єр представив нових міністрів Безгіна та Калашника колективу колишнього Мінрозвитку громад та територій

Прем'єр-міністр України Сергій Корецький у понеділок офіційно представив міністра з відновлення, інфраструктури та транспорту Миколу Калашника та міністра у справах громад, територій та внутрішньо переміщених осіб (ВПО) Віталія Безгіна колективу Міністерства з розвитку громад та територій, яке у новому уряді перейменовано у Міністерство з відновлення, інфраструктури та транспорту та буде працювати разом з новим Міністерством у справах громад, територій та ВПО.

"Вже з минулого тижня запущено всі бюрократичні процеси по створенню міністерства з нуля і наша головна задача не втратити динаміку роботи попри перехідний період", – зазначив у своєму повідомлені у Facebook Безгін.

За його словами, стратегічними сферами відповідальності новоствореного Міністерства у справах громад, територій та ВПО будуть згуртований розвиток територій в рамках переходу до політики згуртованості ЄС, забезпечення прав та довгострокових рішень для ВПО, продовження розбудови багаторівневого врядування, яке спроможне якісно надавати базові послуги громадянам.

Серед інших пріоритетів він назвав якісний і безпечний життєвий простір, включаючи потреби у безбар'єрності, міжнародне партнерство задля розвитку територій та єдність з українцями за кордоном та створення стимулів для їх повернення в Україну.

У свою чергу Калашник зазначив, що колектив Міністерства з відновлення, інфраструктури та транспорту "вже працює у звичному темпі та забезпечує безперебійну роботу транспортної системи, координує відбудову громад, реалізує масштабні інфраструктурні проєкти та працює із міжнародними партнерами".

За словами нового міністра, першочерговими пріоритетами є якісна підготовка країни до осінньо-зимового періоду, реалізація Плану стійкості України, захист критичної й енергетичної інфраструктури, розвиток транспортної системи, логістики та відновлення.

На сайті Міністерства з розвитку громад та територій в розділі "керівництво" замість ексвіцепрем'єра з відновлення – міністра розвитку громад та територій Олексія Кулеби, який також був на церемонії представлення, наразі вказані обидва міністра – Калашник та Безгін, а також 11 заступників міністра включно із першою заступницею Альоною Шкрум та один державний секретар.

Джерело: https://www.facebook.com/share/p/1QNK9jiZQw/

https://www.facebook.com/share/p/1JSb5BabAP/