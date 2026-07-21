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Зеленський: Україна має максимально посилитися до серпня та підготуватися до дій РФ восени

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Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна має максимально посилитися до серпня та підготуватися до можливих дій Росії восени.

"Україна має увійти в серпень максимально посиленою і підготуватися до різних варіантів подій та поведінки Росії восени", – заявив президент в дописі в телеграм-каналі.

За словами глави держави, для цього триває робота над коригуванням оборонної стратегії, а також визначенням першочергових напрямків виробництва та постачання озброєння для армії.

Зеленський повідомив, що провів спеціальне засідання Ставки за підсумками кількох днів спілкування із командирами корпусів, які виконують ключові бойові завдання.

Джерело: https://t.me/V_Zelenskiy_official/20075?single

#рф #оборона #зеленський
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