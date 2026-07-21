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Блогерка з оточення Трампа Лора Лумер прибула до України

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Блогерка з оточення президента США Дональда Трампа Лора Лумер прибула в Україну.

"Я не в Росії, тому що я не пропагандист", – написала вона в соцмережі Х.

Лумер оприлюднила також відео, де показано її прибуття на потязі в Україну.

"Я приїхала до України, щоб побачити країну на власні очі. Я спробую знайти докази пропаганди, якою мене годували, і якщо я їх не знайду, я повідомлю всіх, щоб вони також могли побачити світло", – зазначила вона.

За її словами, в перший день вона вже бачила фотографії мертвих священиків у Бучі, вбитих Росією, братську могилу, де були поховані тіла вбитих християн після того, як Росія відправила війська з Чечні для масового вбивства невинних людей.

"Я розмовляла з чиновниками, які рятують військовополонених, і вони показали мені фотографії українських військовополонених, у яких росіяни вигравірували свастики на чолі. Хто такі нацисти? Мені брехали роками. Я зрозуміла, що Україна та @ZelenskyyUa не є апологетами джихадизму… а Росія та Путін – так!", – наголосила вона, підкресливши, що помилялась і прагне виправити це.

Джерело: https://x.com/LauraLoomer/status/2079283622327079188

https://x.com/LauraLoomer/status/2079307437224689845

#візит #блогерка #сша
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