ТЦ "Епіцентр" у Сумах пошкоджено внаслідок удару РФ, попередньо без жертв, ліквідація наслідків ускладнена повторними атаками

Торговий центр "Епіцентр" у Сумах пошкоджено внаслідок повітряного удару РФ у понеділок ввечері, попередньо без жертв, повідомили у пресслужбі компанії.

"Торговий центр у Сумах дійсно горить. Пожежа масштабна. За попередньою інформацію жертв та постраждалих немає. На місці працює ДСНС", – повідомили агентству "Інтерфакс-Україна".

За інформацією локальних змін, удар по "Епіцентру" нанесений FPV-дроном

Як повідомив очільник Сумської ОВА Олег Григоров в телеграмі, від моменту влучання ліквідація наслідків ускладнена через постійні повторні атаки. Ворожі безпілотники продовжують перебувати над місцем удару, створюючи пряму загрозу для рятувальників та інших служб.

"Суми. Так зараз виглядає торговельний центр, який цієї ночі знищили росіяни. Масштаби руйнувань значні. Але найцінніше – людські життя. Саме їх маємо насамперед уберегти", - зазначив Григоров.

За його словами, оскільки ворог неодноразово завдавав повторних ударів по місцях, де тривала ліквідація, роботи можуть проводитися лише з урахуванням безпекової ситуації.