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Сибіга закликав ОБСЄ домагатися якнайшвидшого звільнення трьох співробітників місії, яких утримує РФ

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Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга під час зустрічі з делегацією постійних представників 23 держав-учасниць ОБСЄ закликав докласти всіх зусиль для якнайшвидшого звільнення трьох українських співробітників Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ, яких Росія незаконно утримує з 2022 року.

"Для мене особливо важливо, що однією зі зустрічей у триденній програмі делегації з Відня стане зустріч саме з родичами наших трьох хлопців. Їхнє звільнення – справа честі для ОБСЄ", – наводить слова Сибіги пресслужба Міністерства закордонних справ України.

Йдеться про Вадима Голду, Максима Петрова та Дмитра Шабанова, яких Росія взяла в заручники після початку повномасштабного вторгнення та продовжує незаконно утримувати.

Під час зустрічі Сибіга також наголосив на необхідності максимально використовувати всі механізми ОБСЄ, які Росія не може заблокувати, зокрема для захисту прав людини та документування воєнних злочинів.

У свою чергу заступниця міністра закордонних справ Мар'яна Беца зазначила, що робота незалежних експертів Московського механізму ОБСЄ та звіти Бюро демократичних інститутів і прав людини (БДІПЛ) підтверджують спроможність організації документувати масштабні порушення прав людини та міжнародного гуманітарного права, скоєні Росією в Україні.

Як повідомили в МЗС, делегація постійних представників 23 держав-учасниць ОБСЄ перебуває в Україні з візитом солідарності 20-23 липня. Учасники візиту підтвердили намір організації й надалі використовувати наявні механізми для підтримки України та реагування на наслідки російської агресії.

Джерело: https://mfa.gov.ua/news/andrij-sibiga-prijnyav-u-kiyevi-delegaciyu-23-h-derzhav-uchasnic-obsye

#обсє #сибіга #заклик
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