Останні новини Пресцентр
Підписка

Рубрики

Спецтеми

Для клієнтів

Про агентство Продукти та послуги Пресцентр Вакансії Контакти
Події

Уже восьмеро постраждалих у Одесі через атаку РФ – ОВА

1 хв читати
Додати як джерело

До восьми зросла кількість постраждалих через російську атаку підприємства в Одесі, повідомив очільник Одеської ОВА Олег Кіпер.

"Кількість постраждалих через атаку рф по підприємству зросла до 8. Двох людей госпіталізовано, ще шістьом медичну допомогу надано амбулаторно", – написав він у тг.

Кіпер зазначив, що таким чином, внаслідок ворожої атаки загалом постраждали 11 людей: троє загинули та восьмеро отримали травми різного ступеню тяжкості.

Раніше він повідомляв про трьох загиблих та шістьох поранених.

Джерело: https://t.me/odeskaODA/17823

#постраждалі #одеса #підприємство
Читати оперативні новини в офіційному Telegram-каналі Додати «Інтерфакс-Україна» як бажане джерело в Google

ВАЖЛИВЕ

Сирський: Людина, яка "не хоче воювати дронами", не створює перший у світі окремий рід військ безпілотних систем

Сирський: Людина, яка "не хоче воювати дронами", не створює перший у світі окремий рід військ безпілотних систем

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський відкинув критику щодо його небажання "воювати дронами", зауваживши, що не може за два місяц…

Читати
Сирський розкритикував ситуацію з новими контрактами і заявив, що "зарплата солдата – не резерв для перерозподілу"

Сирський розкритикував ситуацію з новими контрактами і заявив, що "зарплата солдата – не резерв для перерозподілу"

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський повідомив, що лише 2 тисячі людей підписали нові контракти, відколи Міністерство оборони їх…

Читати
Зеленський після зустрічі з делегацією Святого Престолу: Ватикан готовий прийняти зустріч лідерів

Зеленський після зустрічі з делегацією Святого Престолу: Ватикан готовий прийняти зустріч лідерів

Ватикан готовий прийняти зустріч на рівні лідерів, повідомив президент України Володимир Зеленський після зустрічі з секретарем Святого Престолу архі…

Читати