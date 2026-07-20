Уже восьмеро постраждалих у Одесі через атаку РФ – ОВА

До восьми зросла кількість постраждалих через російську атаку підприємства в Одесі, повідомив очільник Одеської ОВА Олег Кіпер.

"Кількість постраждалих через атаку рф по підприємству зросла до 8. Двох людей госпіталізовано, ще шістьом медичну допомогу надано амбулаторно", – написав він у тг.

Кіпер зазначив, що таким чином, внаслідок ворожої атаки загалом постраждали 11 людей: троє загинули та восьмеро отримали травми різного ступеню тяжкості.

Раніше він повідомляв про трьох загиблих та шістьох поранених.

Джерело: https://t.me/odeskaODA/17823