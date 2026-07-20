Троє людей, серед них двоє дітей, постраждали внаслідок удару російського БпЛА по Сумах

Троє людей, зокрема двоє дітей, постраждали внаслідок удару російського безпілотника по житловому сектору Сум увечері понеділка, повідомив начальник Сумської ОВА Олег Григоров.

"Цього вечора росіяни завдали удару безпілотником по житловому сектору Сум. Постраждали щонайменше двоє людей. Їм надають необхідну допомогу", – написав він у телеграмі.

За словами Григорова, попередньо, ворог застосував реактивний БпЛА. Унаслідок влучання пошкоджено багатоповерховий житловий будинок. На місці працюють усі відповідні служби. Триває ліквідація наслідків атаки.

Пізніше Григоров додав, що кількість постраждалих унаслідок удару російського БпЛА по Сумах зросла до трьох. Зокрема, постраждали жінка та двоє дітей.

"Одну дитину доставили до лікарні. Інформація щодо її стану уточнюється. Другій дитині та жінці допомогу надали без госпіталізації", – зазначив він.

Джерело: https://t.me/hryhorov_oleg/2908

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