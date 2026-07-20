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Зеленський започаткував регулярний формат взаємодії виробників озброєння, корпусів ЗСУ та уряду

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Зеленський започаткував регулярний формат взаємодії виробників озброєння, корпусів ЗСУ та уряду
Фото: https://t.me/V_Zelenskiy_official/

Президент України Володимир Зеленський повідомив про започаткування регулярного формату взаємодії між командирами корпусів Сил оборони, українськими виробниками озброєння та урядовими структурами для оперативного вирішення питань забезпечення військ.

"Домовились, що буде започаткований регулярний формат саме такого спілкування між корпусами, виробниками й урядовими структурами за координації Міністерства оборони та РНБО", – сказав Зеленський у вечірньому відеозверненні.

За словами президента, рішення ухвалили за підсумками спеціального засідання Ставки верховного головнокомандувача, яке відбулося після кількаденних консультацій із командирами корпусів, що виконують найважливіші бойові завдання.

Зеленський зазначив, що вперше у такому форматі відбулося пряме спілкування між командирами бойових корпусів, виробниками озброєння та обладнання, представниками Міністерства оборони, Міністерства фінансів і спеціальних служб.

За його словами, під час засідання обговорили практичні питання забезпечення військ, зокрема постачання безпілотників різних типів, наземних роботизованих комплексів, далекобійних артилерійських боєприпасів, іншого обладнання, а також додаткове фінансування, закупівлі та укладання контрактів.

Президент додав, що окрему увагу приділили виявленим у бойових підрозділах недолікам окремих зразків продукції. За його словами, виробники повинні оперативно отримувати такі відгуки та усувати виявлені дефекти. Також він повідомив, що наступного дня проведе аналогічні зустрічі з іншими командирами корпусів для отримання зворотного зв'язку від усієї корпусної системи Сил оборони України.

 

#зсу #опк #зеленський
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