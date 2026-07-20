Просування ворога на Донеччині на минулому тижні суттєво сповільнилось, а загальна площа окупації зменшилась – DeepState

Площа окупованих російськими загарбниками українських територій зменшилась минулого тижня втретє за рік завдяки контрнаступальним діям Сил оборони в Синельниківському районі Дніпропетровської області, а темпи просування ворога в Донецькій області суттєво знизились, свідчать мапи OSINT-проєкту DeepState.

На добропільському, костянтинівському та слов'янському напрямках в Донецькій області ворог минулого тижня захопив лише 17,33 кв км, тоді як на позаминулому 26,7 кв км.

Натомість уздовж кордону Донецької та Дніпропетровської областей 43,37 кв км на початку тижня перейшли з зони окупацію у тзв "район проникнення" (сіру зону).

На інших напрямках фронту площа окупації не зросла. Зокрема, не фіксувалися просування окупантів на гуляйпільському напрямку в Запорізькій області та на вовчанському напрямку у Харківській області, як позаминулого тижня. Водночас унаслідок дій ворога у Харківській та Сумській областях розширився район проникнення.

Натомість район проникнення в Донецькій області переважно скорочувався, тобто у багатьох місцях просування ворога відбувалося шляхом закріплення у "сірій зоні".

Сумарно площа окупації на минулому тижні, за даними DeepState, зменшилась на 26,04 кв км, тоді як на позаминулому зросла на 33,28 кв км. Район проникнення зріс за тиждень на 47,84 кв км, тоді як на позаминулому – на 42,45 кв км.

Таким чином, згідно з даними DeepState, минулого тижня площа окупації зменшувалась в середньому приблизно на 3,8 кв. км на добу, район проникнення зростав на 6,8 кв. км.

Позаминулого тижня площа окупації зростала в середньому на 4,8 кв. км на добу.

Як повідомлялося, в останні місяці 2025 року середнє зростання площі російської окупації коливалося на рівні 8-14 кв. км на добу. У кінці січня поточного 2026 року воно почало знижуватись і у середині лютого Сили оборони почали поступове витіснення ворога на олександрівському напрямку в Дніпропетровській та суміжних районах Запорізької та Донецької областей, а в травні змогли повторити цей успіх. У проміжку між цим, у березні, площа ворожої окупації зростала на 4-5 кв. км на добу, у червні та на початку липня – на 2-3 кв. км на добу.