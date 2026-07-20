Сибіга на зустрічі з послами ОБСЄ: Росія ескалує терор проти цивільних через нездатність досягти своїх стратегічних цілей

Росія не здатна досягти своїх стратегічних цілей у війні проти України, тому продовжує ескалувати терор проти цивільного населення, заявив в.о. міністра закордонних справ України Андрій Сибіга під час зустрічі з послами держав-учасниць ОБСЄ в Києві.

"Росія не виграє цю війну і не досягне своїх стратегічних цілей. Саме тому Кремль продовжує ескалувати терор проти цивільного населення. Натомість Москва повинна займатися дипломатією та припинити свою війну", – написав Сибіга у соцмережі Х.

За словами очільника МЗС, попри черговий масований ракетний і безпілотний удар Росії у вихідні, Україна залишається стійкою, а міжнародна підтримка не слабшає.

Сибіга зазначив, що візит до Києва послів держав-учасниць ОБСЄ є важливим сигналом того, що російська агресія не буде нормалізована, а Україна не залишиться наодинці з агресором.

Під час зустрічі сторони також обговорили подальше посилення підтримки України з боку ОБСЄ, розширення практичних проєктів на місцях та продовження документування воєнних злочинів РФ для притягнення винних до відповідальності. Сибіга наголосив, що ОБСЄ має залишатися принциповим захисником Гельсінського заключного акту та міжнародних принципів, які Росія систематично порушує.