Останні новини Пресцентр
Підписка

Рубрики

Спецтеми

Для клієнтів

Про агентство Продукти та послуги Пресцентр Вакансії Контакти
Події

Сибіга на зустрічі з послами ОБСЄ: Росія ескалує терор проти цивільних через нездатність досягти своїх стратегічних цілей

1 хв читати
Додати як джерело
Сибіга на зустрічі з послами ОБСЄ: Росія ескалує терор проти цивільних через нездатність досягти своїх стратегічних цілей
Фото: https://mfa.gov.ua/

Росія не здатна досягти своїх стратегічних цілей у війні проти України, тому продовжує ескалувати терор проти цивільного населення, заявив в.о. міністра закордонних справ України Андрій Сибіга під час зустрічі з послами держав-учасниць ОБСЄ в Києві.

"Росія не виграє цю війну і не досягне своїх стратегічних цілей. Саме тому Кремль продовжує ескалувати терор проти цивільного населення. Натомість Москва повинна займатися дипломатією та припинити свою війну", – написав Сибіга у соцмережі Х.

За словами очільника МЗС, попри черговий масований ракетний і безпілотний удар Росії у вихідні, Україна залишається стійкою, а міжнародна підтримка не слабшає.

Сибіга зазначив, що візит до Києва послів держав-учасниць ОБСЄ є важливим сигналом того, що російська агресія не буде нормалізована, а Україна не залишиться наодинці з агресором.

Під час зустрічі сторони також обговорили подальше посилення підтримки України з боку ОБСЄ, розширення практичних проєктів на місцях та продовження документування воєнних злочинів РФ для притягнення винних до відповідальності. Сибіга наголосив, що ОБСЄ має залишатися принциповим захисником Гельсінського заключного акту та міжнародних принципів, які Росія систематично порушує.

 

#обсє #посли #сибіга
Додати як джерело
Читати оперативні новини в офіційному Telegram-каналі Додати «Інтерфакс-Україна» як бажане джерело в Google

ВАЖЛИВЕ

Сирський: Людина, яка "не хоче воювати дронами", не створює перший у світі окремий рід військ безпілотних систем

Сирський: Людина, яка "не хоче воювати дронами", не створює перший у світі окремий рід військ безпілотних систем

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський відкинув критику щодо його небажання "воювати дронами", зауваживши, що не може за два місяц…

Читати
Сирський розкритикував ситуацію з новими контрактами і заявив, що "зарплата солдата – не резерв для перерозподілу"

Сирський розкритикував ситуацію з новими контрактами і заявив, що "зарплата солдата – не резерв для перерозподілу"

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський повідомив, що лише 2 тисячі людей підписали нові контракти, відколи Міністерство оборони їх…

Читати
Зеленський після зустрічі з делегацією Святого Престолу: Ватикан готовий прийняти зустріч лідерів

Зеленський після зустрічі з делегацією Святого Престолу: Ватикан готовий прийняти зустріч лідерів

Ватикан готовий прийняти зустріч на рівні лідерів, повідомив президент України Володимир Зеленський після зустрічі з секретарем Святого Престолу архі…

Читати