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Генштаб: За ніч уражено три танкери, міст, шість засобів ППО та РЛС, та пункти управління БпЛА ворога

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Генштаб: За ніч уражено три танкери, міст, шість засобів ППО та РЛС, та пункти управління БпЛА ворога
Фото: https://www.facebook.com/OTU.DONETSK

Підрозділи Сил оборони України завдали ураження по трьох танкерах російських окупантів в акваторії Чорного моря у ніч на понеділок, повідомляється в телеграм-каналі Генерального штабу Збройних сил України.

"Танкери використовуються для транспортування російської нафти, нафтопродуктів і палива в інтересах збройних сил РФ", – йдеться в повідомленні.

Також було уражено залізничний міст через річку Кальміус у районі окупованого села Старомар'ївка Волновахського району Донецької області, який противник використовує для перекидання особового складу, озброєння, військової техніки та матеріально-технічних засобів.

"Уражено зенітний ракетний комплекс "Тор-М2", дві радіолокаційні станції "Небо-СВ", радіолокаційні станції "Небо-У", "Каста-2Е2" та "Гамма-С1М", що входять до складу системи протиповітряної оборони та радіолокаційного забезпечення противника. Окрім того, уражено пункти управління БпЛА противника у районах Білої Берізки Брянської області рф, Наумівки Бєлгородської області РФ та Вільного Поля Донецької області", – повідомляють в Генштабі.

Також повідомляється про ураження районів зосередження живої сили противника у районах окупованих Багатиря та Новоукраїнки Донецької області.

 

#генштаб_зсу #зведення
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