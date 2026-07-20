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Керівник Одеської обладміністрації обговорив зі спецуповноваженим МЗС Греції інфраструктурні проєкти

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Керівник Одеської обладміністрації обговорив зі спецуповноваженим МЗС Греції інфраструктурні проєкти
Фото: https://t.me/odeskaODA

Очільник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер повідомив про зустріч зі спеціальним уповноваженим Міністерства закордонних справ Грецької Республіки з питань України Спиридоном Ламбрідісом, під час якої сторони обговорили безпекову ситуацію в Одеській області та наслідки російських атак.

"Наголосив, що попри систематичні удари по цивільній й портовій інфраструктурі, Одещина продовжує забезпечувати роботу морських портів, які залишаються важливою складовою української економіки. Спиридон Ламбрідіс підтвердив, що Греція й надалі підтримуватиме Україну та сприятиме залученню грецького бізнесу до відновлення нашого регіону", – написав Кіпер в Телеграм у понеділок за підсумками зустрічі.

За його словами, сторони приділили окрему увагу перспективам співпраці України з грецькими компаніями GEK TERNA та DP Pumps, а також обговорили можливість реалізації в Одеській області проєктів у сферах енергетики, відновлення критичної інфраструктури, модернізації систем водопостачання й очищення стічних вод, а також розвитку портової інфраструктури.

"Ми готові й надалі розвивати партнерство, наповнюючи його новими інвестиційними, інфраструктурними й гуманітарними проєктами", – додав Кіпер.

 

#одеська_область #інвестиції #греція
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