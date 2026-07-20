Сирський: Людина, яка "не хоче воювати дронами", не створює перший у світі окремий рід військ безпілотних систем

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський відкинув критику щодо його небажання "воювати дронами", зауваживши, що не може за два місяці перевести мільйонну армію "на дрони".

"Найдивніший закид, який я чув – що я нібито "не хочу воювати дронами". Сили безпілотних систем як окремий рід військ створив я. Я особисто подавав президенту кандидатуру Мадяра, щоб поставити на чолі СБС майора Мадяра. Це було непопулярне рішення, і я взяв його повністю під свою відповідальність. Чому саме він? Бо він не просто виріс від солдата до офіцера, а створив унікальний підрозділ і має бачення. Результат ми всі бачимо щодня. Людина, яка "не хоче воювати дронами", не створює перший у світі окремий рід військ безпілотних систем і не ставить на нього командира всупереч усім традиціям військової ієрархії", – написав Сирський у колонці, розміщеній на сайті "Мілітарного"..

Він наголосив, що дрони сьогодні дають велику частку уражень, але щоб підготувати поле бою для ефективної роботи дронів, потрібні артилерія, міномети, інженерні засоби, ППО, радіоелектронна боротьба і ще десятки номенклатур. Головком нагадав, що Генеральний штаб подає Міністерству оборони повний перелік того, що потрібно для війни.

"Закуповувати треба все, а не лише те, що зараз у тренді. Ми не воюємо з умовною маленькою країною. Проти нас – переважаючий в усьому ворог, який воює зокрема й артилерією, і авіацією, і піхотою. Я не можу за два місяці перевести мільйонну армію "на дрони" і сказати: тепер воюємо так. Крім того, що це очевидна авантюра, будь-який експеримент такого масштабу оплачується нашими землями і нашими людьми", – завив Сирський.