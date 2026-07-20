Сирський розкритикував ситуацію з новими контрактами і заявив, що "зарплата солдата – не резерв для перерозподілу"

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський повідомив, що лише 2 тисячі людей підписали нові контракти, відколи Міністерство оборони їх запустило, а також заявив про пошук рішення щодо вчасних виплат військовослужбовцям в повному обсязі.

"Я не буду переходити на особистості. Скажу лише про факти, бо вони стосуються мотивації мільйона людей у війську. Нові контракти було презентовано понад місяць тому. Станом на сьогодні їх підписали близько 2000 військовослужбовців на мільйонну армію. Водночас я отримав велику кількість демотивованих солдатів і офіцерів, які очікували одних умов, а отримали інші", – написав Сирський у колонці, розміщеній на сайті "Мілітарного".

За його словами, "постанова щодо "експерименту" викликає серйозні юридичні питання".

"Порівняйте: підвищення грошового забезпечення в системі МВС провели через зміни до бюджету і через Верховну Раду. От вам і різниця між рішенням і презентацією", – написав головком.

Окремо він заявив, що "презентації не мають перетворюватися на саморепрезентації: за кожним слайдом мають стояти документ, бюджет і процедура".

Інакше замість рішення армія отримує розчарування", – вважає головком.

Також Сирський підняв тему грошового забезпечення. За його словами, вони з урядом зараз шукають рішення, щоб кожен військовослужбовець "отримав своє вчасно і в повному обсязі".

"Пан міністр сам публічно сказав, що частину коштів із зарплат військових було спрямовано на закупівлю дронів. Через це на друге півріччя виникло питання фінансування виплат. Скажу прямо: зарплата солдата – не резерв для перерозподілу, а зобов'язання держави перед людьми, які щодня ризикують життям. Разом з урядом ми зараз шукаємо рішення, щоб кожен військовослужбовець отримав своє вчасно і в повному обсязі. Іншого варіанту просто не існує", – йдеться у колонці.

Як додав головнокомандувач ЗСУ, "рішення про мільярди не можна ухвалювати без розрахунку наслідків для мільйона людей".