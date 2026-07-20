Кабмін уперше погодив із профільним комітетом Ради зміни до правил публічних закупівель під час війни – депутат Мовчан

Кабінет міністрів України вперше пройшов процедуру погодження змін до правил публічних закупівель під час воєнного стану з комітетом Верховної Ради з питань економічного розвитку відповідно до вимог нової редакції закону про публічні закупівлі, повідомив народний депутат, заступник голови комітету Олексій Мовчан у Facebook.

"Однією з ключових новацій стало те, що будь-які зміни до конкурентних процедур закупівель на період воєнного стану Кабінет міністрів більше не може ухвалювати одноосібно. Відтепер такі рішення мають обов'язково погоджуватися Комітетом Верховної Ради з питань економічного розвитку", – зазначив парламентарій.

За словами депутата, під час підготовки нових правил Кабмін ліквідував значну частину попередніх винятків щодо здійснення закупівель за прямими договорами поза системою. Решту об'єктивно необхідних винятків, які стосуються питань безпеки й оборони, перевели з прямих договорів на переговорну процедуру.

Мовчан пояснив, що переговорна процедура залишається всередині системи публічних закупівель, що передбачає збереження контролю, розширене звітування та можливість оскарження рішень в Антимонопольному комітеті України.

Як повідомлялося, 23 червня 2026 року президент України Володимир Зеленський підписав закон №4888-ІХ про публічні закупівлі (законопроєкт №11520), ухвалений Верховною Радою 26 травня 245 голосами. Документ гармонізує систему закупівель із директивами ЄС, впроваджує нові електронні інструменти та мінімізує можливості для зловживань через винятки із загальних процедур. Ухвалення закону є вимогою ЄС та Світового банку в межах операції з підтримки політики розвитку (DPO) на $3,4 млрд. Документ набирає чинності через дев'ять місяців після підписання.