Хмара очолив Міноборони з 20 липня – розпорядження Кабміну

Уряд з 20 липня поклав тимчасово виконання обов'язків міністра оборони України на Євгенія Хмару, якого президент України Володимир Зеленський 17 липня звільнив від тимчасового виконання обов'язків голови Служби безпеки України та з посади начальника Центру спеціальних операцій "А" СБУ.

Відповідне розпорядження Кабінету міністрів №723 від 17 липня опубліковано на урядовому порталі.

Перед цим розпорядженням №722 Кабмін призначив Хмару заступником міністра оборони.

Як повідомлялось, 16 липня Верховна Рада проголосувала за новий склад уряду, але міністри оборони і закордонних справ не були призначені. На ці посади президент не вніс свої кандидатури, але оголосив, що обов'язки міністра оборони виконуватиме Хмара.

"Він керував Центром спеціальних операцій "Альфа" СБУ, це найбільш результативне знищення окупантів на фронті… Хмара відповідав за далекобійні операції Служби безпеки України. Ми домовилися, що Хмара контролюватиме й далекобійні операції Сил безпеки – це пріоритет", – сказав Зеленський у вечірньому зверненні 16 липня.

Таким же чином Кабінет міністрів призначив т.в.о. міністра закордонних справ Андрія Сибігу, який у попередньому уряді очолював МЗС: одним розпорядженням від 17 липня він був призначений першим заступником міністра, а наступним –т.в.о. міністра.