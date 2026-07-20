Масового виїзду українців за кордон після війни не буде – директорка Інституту демографії

Твердження про те, що після завершення війни і відкриття кордонів українські чоловіки масово покинуть Україну, не має під собою підґрунтя, зазначає директорка Інституту демографії та досліджень якості життя імені Михайла Птухи Національної академії наук України Елла Лібанова у випуску спецпроєкту Open Reality.

Відповідаючи на питання про поширені прогнози щодо масового виїзду, експертка пояснила, чому такий сценарій малоймовірний. "Виїжджати за кордон добре, коли там тебе хтось чекає. Статусу (тимчасового захисту – ІФ-У) такого, як раніше, вже не буде, та й допомога сьогодні не та, яка була в 2022-2023 роках", – зазначила вона.

Найімовірнішою причиною виїзду чоловіків за кордон Лібанова назвала возз'єднання родин – коли чоловік повертається з фронту, а дружина з дітьми вже влаштували життя в інших країнах. "Якщо повернуться чоловіки з фронту або які з різних причин тут залишалися, а роботи, яка би їх влаштувала, тут немає, житло зруйноване або його не було, а дружина за кордоном вже працевлаштована, винаймає житло, діти ходять до садочка чи школи – такий ризик є", – пояснила вона.

За оцінкою експертки, навіть у такому разі йтиметься щонайбільше про пів мільйона людей. "Але я не думаю, що так буде", – додала Лібанова.

Вона також зазначила, що не бачить підтверджень інформації про масовий виїзд за кордон українських юнаків віком 18-22 роки після відповідного дозволу у серпні минулого року.

За її словами, ані дані Євростату, ані інформація українських прикордонників не свідчать про суттєве збільшення частки молоді серед українців, які перебувають за кордоном, хоча певне зростання загальної кількості виїздів справді фіксувалося.

Лібанова заявила, що не вважає поділ між українцями, які залишилися в країні, та тими, хто виїхав за кордон, лінією суспільного розколу. На її думку, протиставлення цих груп значною мірою штучно підігрівається, насамперед росією, щоб посилити внутрішні суперечності. Вона також наголосила, що після війни важливими умовами повернення українців стануть безпека, збереження довіри до держави та постійна комунікація з громадянами за кордоном із сигналом, що вони потрібні Україні.

Спецпроєкт Open Reality про інформаційну безпеку та критичне мислення започаткований Фондом "Відкрий Україну" (Open Ukraine) та Київським Безпековим Форумом – ініціативами експрем'єра України (2014-16) Арсенія Яценюка.