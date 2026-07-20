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Сирський про реформу мобілізації: Чекаю на неї так само, як чекає вся країна

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Сирський про реформу мобілізації: Чекаю на неї так само, як чекає вся країна
Фото: https://www.facebook.com/CinCAFofUkraine

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський заявив, що чекає на реформу мобілізації "так само, як чекає вся країна", а Сухопутні війська і територіальні центри комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) готові до змін.

"Те саме стосується реформи мобілізації – завдання, яке поставив президент. Сухопутні війська і ТЦК у моїй вертикалі, і ми готові до змін: ходимо на всі засідання у Верховній Раді, передаємо всі порушення в ДБР, наполягаємо на залученні поліції. Але сама реформа – законодавча й адміністративна робота міністерства. Я чекаю на неї так само, як чекає вся країна", – написав Сирський у колонці, розміщеній на сайті "Мілітарного".

Головнокомандувач додав, що його колонка – "не для тих, хто сперечається у соцмережах, а для тих, хто щодня тримає на собі тягар війни".

"Нашим воїнам байдуже, хто кого переспорив в інтернеті. Їм потрібні снаряди, ротація, вчасна виплата і впевненість, що держава за їхніми спинами працює, а не свариться", – наголосив Сирський.

 

#мобілізація #реформа
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