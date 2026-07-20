Сирський: Для мене було несподіванкою дізнатися, що у нас із Федоровим був конфлікт

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський заявив, що сприймав відносини із колишнім міністром оборони Михайлом Федоровим як робочі і не знав про конфлікт, а також вибачився "якщо чимось образив".

"Для мене було несподіванкою дізнатися, що у нас із паном міністром був конфлікт. Я сприймав наші відносини як робочі: зі складними питаннями, з різними позиціями. Так і має бути між двома інституціями під час великої війни. Якщо я когось чимось образив: Михайле Альбертовичу, вибачте. Буваю жорстким. Але прошу і вас, і всіх, хто зараз із захопленням стежить за цією історією: давайте фокусуватися не на особистому, а на глобальному. На перемозі", – написав Сирський у колонці, розміщеній на сайті "Мілітарного".

За словами головкома, звести війну до протистояння двох персон – найбільша послуга ворогу.

"Бо є думка, важливіша за будь-які прізвища: Україна більша за Федорова, Сирського і будь-кого з нас. Україна вистоїть не тому, що в ній є незамінні люди, а тому, що в ній є армія, інституції та мільйони людей, які роблять свою роботу. Звести цю війну до протистояння двох персон – найбільша послуга, яку ми можемо зробити ворогу. І це стосується не лише нас із паном Федоровим. Я бачу, як люди діляться на "табір Федорова" і "табір Сирського", – зазначив Сирський.

Як додав генерал, "щойно питання, пов'язане з війною чи військом, політизується, воно спрощується до гасла", а "гаслами не ухвалюються рішення, від яких залежать життя людей".

"А кожне з питань, про які зараз сперечаються в мережі, – контракти, закупівлі, мобілізація – набагато складніше за будь-який пост про нього. Гаслами не ухвалюються рішення, від яких залежать життя людей", – заявив головком.