Зеленський провів першу телефонну розмову з новим британським прем'єром Бернемом

Президент України Володимир Зеленський провів першу телефонну розмову з прем'єр-міністром Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії Ендрю Бернемом (Andrew Murray Burnham) і привітав його зі вступом на посаду.

"Україна та Британія змогли побудувати найсильніше партнерство в історії відносин між нашими державами, і ми обов'язково продовжимо працювати над тим, щоб воно тільки розширювалось. Домовилися, що обговоримо нашу подальшу співпрацю, зокрема роботу в межах Антибалістичної коаліції, під час зустрічі вже найближчим часом", – написав Зеленський в Телеграм у понеділок.

Як повідомляється на сайті глави української держави в понеділок, Бернем запевнив, що підтримка України та Українського народу й надалі буде міцною.

"Дуже ціную, що підтримка України та наших людей і надалі буде міцною. Дякую за теплі слова поваги про Український народ та співчуття рідним і близьких людей, які загинули внаслідок нещодавніх російських атак", – зазначив Зеленський.