Зеленський нагородив командувача спецмісії НАТО Баззарда орденом "За заслуги"

Командувач Спеціальної місії НАТО з підтримки безпеки та підготовки для України та Групи сприяння безпеці України, генерал-лейтенант Збройних сил США Кертіс Баззард нагороджений українським орденом "За заслуги" III ступеня.

Як повідомляється на сайті президента України Володимира Зеленського, відповідний указ №626/2026 голова держави підписав 20 липня.

В документі зазначається, що Баззард нагороджений "за вагомий особистий внесок у розвиток міжнародного військового співробітництва, підтримку державного суверенітету та територіальної цілісності України".

Як повідомлялося, на минулому тижні головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський провів зустріч із Баззардом, під час якої обговорив зокрема, критичні потреби ЗСУ, насамперед – щодо засобів протиповітряної оборони.