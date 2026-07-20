Міносвіти повідомляє, що уточнює кількість знищених підручників після удару по друкарні "Конві"

Кількість підручників, знищених російським ракетним ударом по Києву в ніч проти 19 липня, під час якого було пошкоджено друкарню "Конві", наразі встановлюється, після чого будуть вжиті заходи, щоб мінімізувати завдану шкоду, повідомляється на сайті Міністерства освіти та науки України.

"За інформацією видавців, знищено майже 250 тисяч примірників книг, частина з яких – навчальна література. Ще приблизно 350 тисяч примірників було пошкоджено. Наразі Міністерство освіти і науки України спільно з видавцями уточнює масштаби втрат, зокрема кількість знищених і пошкоджених підручників. Після завершення оцінювання збитків МОН спільно з Інститутом модернізації змісту освіти визначить обсяг навчальної літератури, який потрібно відновити, та зробить усе можливе, щоб мінімізувати наслідки російського удару й вчасно забезпечити заклади освіти підручниками", – йдеться в повідомленні.

В Міносвіти повідомили, що цього року для учнів і учениць 9 класів передбачено друк приблизно 8 мільйонів примірників навчальної літератури.

Раніше комерційна директорка друкарні групи "Конві" Вікторія Гайдай повідомила, що російським обстрілом в ніч проти 19 липня було зруйновано друкарню та знищено майже 250 тис. підручників для 9 класу, готових до відправки в школи, і 350 тис. заготовок для видавничої продукції, зокрема, підручники для 4 класу. За її словами, під час атаки ніхто з працівників не постраждав, але внаслідок влучання російської балістичної ракети величезні цехи залишилися без даху, обладнання друкарського та палітурного цехів знищено або залито водою, а офісні приміщення вщент вигоріли.

Вона розповіла, що серед постраждалих видавництв – "Ранок", "Грамота", "Літера ЛТД", "Лінгвіст", "книголав", "Лабораторія", "Артбукс", "АССА", "Каламар", "Атена", "Астон", "Букшеф", MISON, "Вища школа", "Медицина", "Апріорі" та інші.