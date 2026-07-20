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Двоє людей загинули, ще 17 – серед них діти, дістали поранень через обстріли окупантів на Дніпропетровщині – ОВА

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Двоє людей загинули, ще 17 – серед них діти, дістали поранень через обстріли окупантів на Дніпропетровщині – ОВА
Фото: t.me/dnipropetrovskaODA

Дві людини загинули, ще 17 – серед них двоє дітей, зазнали поранень за день через російськи обстріли населених пунктів області, повідомив очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа.

"У Павлограді через ранковий ворожий удар загинули двоє людей. 16 постраждали. Троє людей залишаються в лікарні у стані середньої тяжкості. Решта, серед яких діти 1 та 13 років, лікуватимуться амбулаторно. На Нікопольщині… Поранень дістала 81-річна жінка. Лікуватиметься амбулаторно", – написав він у Телеграм.

За його інформацією, у Нікопольському районі противник цілив по Нікополю, Покровській, Червоногригорівській, Марганецькій громадах. Понівечено інфраструктуру, спортивну школу, кафе, багатоквартирний будинок й автівку.

У Синельниковському районі росіяни били по Васильківській, Яворницькій і Петропавлівській громадах. Зайнялися пожежі. Пошкоджено приватні оселі, магазин, автомобілі та комбайн.

У Криворізькому ворог районі завдав удару по Зеленодольській громаді.

Всього за день ворог майже 40 разів атакував чотири райони безпілотниками, артилерією та авіабомбами.

#дніпропетровщина #атаки_рф
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