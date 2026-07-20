У Бородянці відновили роботу зруйнованого ворогом центрального відділення "Укрпошти"

У м. Бородянка ( Київська обл.) відновлено роботу центрального відділення національного поштового оператора АТ "Укрпошта", яке було зруйновано в 2022 році, йдеться у повідомленні генерального директора компанії Ігоря Смілянського.

"Відновлене відділення стало інклюзивним, попри круті сходи. Незабаром до цієї будівлі повернеться й точка базування пересувних відділень "Укрпошти", які обслуговуватимуть Бородянський район. Машини, які знищили окупанти, ми замінили або відновили", – написав він у телеграм.

"Укрпошта" у релізі повідомила, що роботи з відновлення відділення виконувалися під координацією Департаменту регіонального розвитку Київської обласної державної адміністрації за рахунок програми відновлення.

"Бородянка стала одним із найболючіших символів російської агресії на Київщині. Вона зазнала масштабних руйнувань унаслідок авіаударів та артилерійських обстрілів. Відновлення поштового відділення стало ще одним кроком до повернення повноцінного життя громади та державних сервісів", – йдеться у повідомленні національного поштового оператора.

У компанії наголосили, що надалі у Бородянці заплановано ствоити сучасний логістичний вузол "Укрпошти", що передбачатиме облаштування бази для пересувних відділень і поштового депо. Формування такого логістичного вузла дасть можливість пришвидшити доставку та обслуговування для інших навколишніх населених пунктів.