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Морські навчання Sea Breeze 2026 проходять у британському Портланді під керівництвом України та США – Генштаб ЗСУ

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Морські навчання Sea Breeze 2026 проходять у британському Портланді під керівництвом України та США – Генштаб ЗСУ

Активна фаза морської складової щорічних навчань Sea Breeze, які цьогоріч проходять під керівництвом США та України, триває у Портланді (Велика Британія), повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України в понеділок.

"Забезпечення мінної безпеки в акваторіях Чорного та Азовського морів є необхідною передумовою для відновлення економічного потенціалу України та безпечного здійснення зовнішньоекономічної діяльності. Саме тому Військово-морські сили України приділяють особливу увагу підготовці до проведення протимінних операцій у цих морських акваторіях", – йдеться в повідомленні Генштабу в Телеграм.

Зазначається, що поки кораблі виконують у морі завдання з пошуку та ідентифікації небезпечних об’єктів, офіцери штабу паралельно відпрацьовували алгоритми планування й управління такими операціями.

"Обидві складові навчань мають ключове значення для підготовки до майбутніх протимінних операцій в акваторіях Чорного та Азовського морів. Не менш важливим є набуття досвіду спільних дій у міжнародному середовищі – адже це стане вагомим чинником у разі залучення держав-партнерів до спільних протимінних операцій", – наголосили у Генштабі.

#генштаб_зсу #україна #sea_breeze #навчання #вмс #сша
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