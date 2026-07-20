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Події

Вівторок в Одесі оголошено Днем жалоби – міськрада

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Вівторок, 21 липня, в Одесі оголошено Днем жалоби за жертвами російської атаки на місто в понеділок, повідомили у міський раді.

"21 липня в Одесі оголошено днем жалоби з метою вшанування пам’яті загиблих внаслідок ворожої атаки на місто, яка сталася 20 липня. На будівлях буде приспущено Державний прапор України та прапор м. Одеси з траурними стрічками… Міська влада Одеси вшановує пам’ять загиблих та висловлює щирі співчуття родинам і близьким", – йдеться у повідомленні на сайті міськради.

В цей день підприємствам, установам, організаціям міста рекомендовано обмежити використання музики та проведення розважальних заходів.

Як повідомлялось, внаслідок російської атаки на інфраструктурне підприємство загинуло три людини, ще шестеро дістали поранень.

#одеса #день_жалоби
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